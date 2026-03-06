Представитель РВИО о современном историческом кино: «Кровь из глаз»

Представитель РВИО о современном историческом кино: «Кровь из глаз»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Современное историческое кино (в том числе то, которое снимают на территории Калининградской области) вызывает массу вопросов у специалистов, а создатели фильмов не спешат обращаться к историкам за консультациями. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС рассказал исполнительный директор регионального отделения РВИО Константин Петунин.

«На самом деле это болезненный вопрос для любого историка, потому что я как историк иногда не могу смотреть исторические фильмы, просто потому что у меня идёт кровь из глаз, несмотря на великолепные съёмки и потрясающих актёров. Больше всего, конечно, страдают коллеги-медиевисты. Они просто любой фильм включают, хоть наш, хоть зарубежный, и через пять минут, по-моему, готовы в окно выпрыгнуть», — заявил Петунин.

При этом он отметил, что историки «всегда с радостью идут на возможность консультаций», однако такие обращения поступают нечасто. 

«Есть такой грустный анекдот среди военных историков, который регулярно вспоминает Алексей Валерьевич Исаев, известный на весь мир специалист по Великой Отечественной войне, когда его зовут (а его зовут вообще в каждый второй фильм буквально). Он говорит: „Вот видите в углу лежит что-то такое несуразное-серое, да? Думаете, это тряпка? Нет, это мнение исторического консультанта, которым режиссёр вытер весь сценарий“. То есть сейчас мнения не учитываются, они говорят: „Мы хотим, чтоб было красиво“», — добавил Петунин.

