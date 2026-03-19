В парках Калининграда начали высаживать пихты

В Калининграде в лесопарке им. Кроне и Тихом парке начали высаживать пихты. Всего планируется посадить 50 деревьев. Об этом сообщает Дирекция ландшафтных парков.

«Под строгим контролем наших экспертов в эти дни работники парков высаживают новые пихты — деревья, обладающие особыми свойствами для оздоровления окружающей среды», — рассказали в дирекции.

Места посадки выбирали с учетом таких факторов, как свет, тень, расстояние от рядом растущих деревьев и возможность их сосуществования. Отдельное внимание направили на эстетический вид как леса в целом, так и отдельных маршрутов в нем.