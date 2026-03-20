Умер американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис

Умер американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис
Фото: Like_the_Grand_Canyon. Flickr: Chuck Norris, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15947002

В пятницу, 20 марта, умер американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Ему было 86 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой The Variety.

Родственники сообщили изданию, что Норрис скончался в окружении близких, но предпочли не разглашать подробности. В четверг сообщалось, что актера госпитализировали на Гавайях.

В кино Чак Норрис дебютировал в 1968 году и в последующие годы сыграл в десятках фильмов. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Кроме того, Чак Норрис после возвращения из армии в 1963 году Норрис открыл школу карате, а к 1968-му у него было уже более 30 студий по всей стране. Он тренировал многих знаменитостей, желающих познать боевые искусства, включая Присциллу Пресли и Стива Маккуина.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter