В пятницу, 20 марта, умер американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис. Ему было 86 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой The Variety.

Родственники сообщили изданию, что Норрис скончался в окружении близких, но предпочли не разглашать подробности. В четверг сообщалось, что актера госпитализировали на Гавайях.

В кино Чак Норрис дебютировал в 1968 году и в последующие годы сыграл в десятках фильмов. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Кроме того, Чак Норрис после возвращения из армии в 1963 году Норрис открыл школу карате, а к 1968-му у него было уже более 30 студий по всей стране. Он тренировал многих знаменитостей, желающих познать боевые искусства, включая Присциллу Пресли и Стива Маккуина.