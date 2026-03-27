Весенний рост: таможня готовится к увеличению транспортного потока из Польши

Весенний рост: таможня готовится к увеличению транспортного потока из Польши
Фото: пресс-служба областной таможни
Из-за прогнозируемого сезонного увеличения транспортного потока из Польши в Калининградскую область на период весенних каникул таможенные органы усилили дежурные смены. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, в рамках межведомственного взаимодействия с пограничными органами также был организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами.

«Весной традиционно происходит увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на российско-польском участке, при этом основная часть легковых автомобилей следует через МАПП Мамоново-2», — пояснили в таможне.

Пресс-служба обратила внимание на возможность заблаговременного декларирования товаров для личного пользования с применением пассажирской таможенной декларации. На официальном сайте ФТС России в разделе «физическим лицам» размещен «Электронный бланк пассажирской таможенной декларации», доступный для скачивания, и порядок её заполнения.

Кроме того, перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций и выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта — автобусов и туристических групп.


