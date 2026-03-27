Не выше 1,2 м: в Калининграде утвердили новые требования к ограждениям

В Калининграде утверждены новые требования по ограждениям. Действовать они будут только при установке новых заборов и шлагбаумов или замене старых. «Подгонять» под изменившиеся стандарты ранее установленные ограждения не придется. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Если в двух словах, то высота большинства заборов в городе снижается с 1.6 м до 1.2 м. Конечно же, в постановлении прописан и ряд исключений, когда высоту законодательно регулируют требования безопасности. <...> Всем, кто планирует возводить забор по периметру своего земельного участка очень рекомендуем ознакомиться с полной версией документа. Также в нём впервые прописано требование обязательного наличия GSM-контроллера на шлагбаумах, чтобы экстренные службы могли везде проехать», — отмечается в сообщении.