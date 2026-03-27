Власти назвали условия для принудительного демонтажа заборов в Калининграде

Власти назвали условия для принудительного демонтажа заборов в Калининграде
Фото: «Новый Калининград»
Заборы, которые заходят за границы частных участков, власти Калининграда планируют демонтировать в принудительном порядке в случае, если собственники откажутся сделать это самостоятельно. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для обсуждения послужила жалоба одной из местных жительниц на то, что заборы на территории вокруг озера Поплавок не всегда идут в одну линию.

«Забор, о котором говорит Елена, из профлиста — это предмет нашей боли, — призналась Дятлова. — В прошлом году в отношении правообладателя данного земельного участка проводились профилактические мероприятия путём объявления предостережений о недопустимости нарушений правил благоустройства. То есть все профмероприятия мы выполнили. В апреле в отношении правообладателя запланированы мероприятия в части приведения территории и ограждения в надлежащее состояние».

Кроме того, на территории вокруг озера власти, по словам Дятловой, обнаружили ряд домовладений, которые установили ограждения за границами земельных участков. «Ну, то есть, чуть прихватили муниципальные территории. Проводим мероприятия по осмотру всех ограждений, проводим профилактические мероприятия. Сначала просим демонтировать ограждения самостоятельно, установить в границах своего участка. В случае, если собственники не предпринимают мер, тогда мы включаем в план мероприятий и будем делать принудительный демонтаж силами и средствами администрации с последующим взысканием денежных средств со стороны собственников данных ограждений», — пояснила сити-менеджер.

В Калининграде утвердили новые требования к ограждениям. Однако действовать они будут только при установке новых заборов и шлагбаумов или замене старых.

[x]
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter