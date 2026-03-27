Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие

В Польше алкоголики будут получать ежемесячное пособие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Управления социального страхования (ZUS) Польши.

«Теперь лица, страдающие алкоголизмом и являющиеся по этой причине нетрудоспособными, имеют право на ежемесячное пособие, сумма которого зависит от степени нетрудоспособности, вызванной алкоголизмом», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ежемесячная сумма пособия составляет 1971 злотый (530,8 доллара) брутто — в случае полной нетрудоспособности. В случае же частичной нетрудоспособности выплата составит 1478 злотых (398 долларов) брутто. По словам собеседника агентства, для того, чтобы получить такое пособие недостаточно просто заявить о своем алкоголизме, а необходимо представить медицинские документы, содержащие информацию о соответствующем диагнозе и попытках лечения.

Собеседник отметил, что ZUS рассчитывает, что ежегодно на выплаты «алкогольного пособия» будет направляться около 50 миллионов злотых (около 13,5 миллионов долларов).