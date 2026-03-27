Власти рассказали, как можно обновить детские и спортивные площадки во дворе

Жильцы домов, которые хотят обновить детские и спортивные площадки, находящиеся в ненормативном состоянии, могут решить проблему одним из двух способов. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Поводом послужила жалоба жильцов дома № 33 на ул. Римской. По словам обратившихся, площадки там находятся в ненормативном состоянии. При этом управляющая компания никаких мер не принимает.

«Если речь идёт о площадках на территории многоквартирных домов, которые находятся в ненормативном состоянии, и жителям требуется их новое обустройство, то претензии к управляющей компании предъявлять нельзя. Управляющая компания содержит общее домовое имущество жителей, то есть, если что-то сломалось, управляющая компания обязана отремонтировать, например, качели. Но если качели находятся в ненормативном состоянии, их необходимо срезать и поставить новые. В этом случае жители должны понимать, что у них есть два пути», — пояснила Дятлова.

Первый, по её словам, заключается в том, чтобы принять решение об установке новой площадки на общем собрании жильцов и собрать необходимые денежные средства.

«Либо есть второй путь, я всегда о нём рассказываю, это войти в муниципальную программу ремонта дворовых территорий. И в этом случае, пройдя отбор, мы вместе с жителями обустроим их двор в соответствии с требованиями и запросом. Либо простое благоустройство, что потребует финансирования 5%, либо, если мы говорим про детские площадки, площадки для занятий спортом, тогда софинансирование жителей составляет 20%. По-другому это не работает», — заверила сити-менеджер.

Власти, по её словам, занимаются обустройством площадок на земельных участках, свободных от прав третьих лиц.

«В этом микрорайоне такая плотная застройка, что земли, которая бы относилась к собственности администрации города Калининграда, там просто не существует», — добавила Дятлова.

Ранее в администрации Калининграда сообщили, что в 2026 году программа ремонта дворов будет увеличена втрое. Число отремонтированных дворов планируют нарастить с 17 до 49. В 2024 году в Калининграде было отремонтировано всего 13 объектов примерно на 109 млн рублей, после чего финансирование постепенно увеличивалось.