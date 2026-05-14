Беспрозванных: за три года зарплата в Калининградской области выросла почти на 27%

За последние три года реальная заработная плата в Калининградской области выросла почти на 27%. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время своего отчета 14 мая.

По качеству жизни в 2025 году регион занял восьмое место в рейтинге РИА «Новости», напомнил глава региона.. При этом он подчеркнул, что во время работы он ориентируется не на рейтинги, а на реальные потребности жителей и на статистику по ценам, качеству жизни, здравоохранению и т.д. «Мы здесь понимаем, над чем нам нужно ещё работать, а работы ещё очень много», — сказал он.

Беспрозванных отметил, что из областного бюджета в 2025 году выделили почти 2 млрд руб. на повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, тем самым проиндексировав их зарплату «примерно» на 12%. Губернатор пообещал «продолжать работу в этом направлении», поскольку «сегодня непростая экономическая ситуация».

Напомним, в Калининградской области в первом квартале 2026 года произошло снижение реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен: в феврале 2026 года она составила 95,8% к уровню января 2026 года.

В январе-феврале 2026 года средняя зарплата в Калининградской области составила 77 432 рубля, что в 1,3 раза меньше, чем среднероссийский показатель.

