В Гурьевском округе прошла акция против строительства мусорной станции

Жители поселков Аистово и Ярославское в Гурьевском округе провели встречу против строительства станции перегрузки твердых коммунальных отходов рядом с населенными пунктами. Об этом «Новому Калининграду» сообщили участники инициативной группы.

Встреча жителей прошла 10 мая в центре отдыха «Аистово». Участники записали видеообращение, в котором выступили против размещения объекта рядом с жилыми домами. По словам местных жителей, они опасаются ухудшения экологической обстановки, загрязнения почвы и воды, появления неприятных запахов и роста числа грызунов.

«Это очень близко для жилых домов. Мало того, что мы, жители, будем этим дышать, это будут воды, которые проникают через землю, этой же водой мы живем, питаемся, моемся», — заявила одна из участниц обращения.

Жители также утверждают, что на территорию будущего объекта уже начали заезжать мусоровозы, а вдоль дороги появился разлетающийся мусор. При этом они настаивают на переносе станции в другое место, удаленное от жилой застройки.

Ранее инициативная группа направила обращения губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных, в администрацию президента РФ, федеральные министерства и другие органы власти. В письмах жители просят отказаться от размещения станции перегрузки ТКО рядом с поселками Аистово и Ярославское и провести публичные слушания с участием экологов и местных жителей.

Как сообщалось ранее, правительство региона ранее внесло в Заксобрание законопроект о переводе под создание станции перегрузки отходов земельный участок с кадастровым номером 39:03:070907:46, площадью 63 700 кв. м, расположенный в границах бывшего ТОО «Восход» около пос. Ярославское Гурьевского округа. Участок предполагалось перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения. Объект планировалось использовать для перегрузки ТКО из Гурьевского и Полесского округов с дальнейшей транспортировкой отходов на мусоросортировочный комплекс в поселке Жаворонково.

Однако 6 мая на заседании комитета Заксобрания по сельскому хозяйству представитель регионального правительства Александр Глущенко сообщил, что законопроект решено отозвать. «В соответствии с установленной федеральным законодательством процедурой требуется заключение Минсельхоза России. К сожалению, на сегодняшний день данное заключение получить нам не удалось. Поэтому мы считаем преждевременным вынесение данного законопроекта на рассмотрение Законодательного Собрания. Вот принято решение об отзыве этого законопроекта, и снятии его на рассмотрения», — сообщил Глущенко.