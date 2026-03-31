КЖД: расписание движения некоторых пригородных поездов изменится 7 и 8 апреля

Все новости по теме: КЖД
КЖД: расписание движения некоторых пригородных поездов изменится 7 и 8 апреля

В связи с ремонтно-путевыми работами на станции Дзержинская-Новая 7 и 8 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Так, 7 апреля не будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся из Голубево до Южного вокзала в 9:40.

8 апреля пригородный поезд, отправляющийся из Гурьевска в Голубево в 7:20, проследует через остановочный пункт Киевская и прибудет на конечную станцию на 10 минут раньше без совершения посадки и высадки пассажиров на Южном вокзале и остановочном пункте Ангарская.

«Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на официальном сайте АО „КППК“ и в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“», — напоминают в сообщении.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter