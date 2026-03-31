Сергей Кириенко назвал Калининградскую область туристической столицей России

Калининградская область сегодня стала туристической столицей России, считает первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Как сообщает ТАСС, такое мнение он высказал на заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Калининградской области, которое прошло в Национальном центре «Россия».

«Сегодня Калининградская область точно стала туристической столицей России. Люди со всех регионов нашей страны едут и на международный фестиваль классической музыки „Кантата“, и на гастрономические фестивали, и просто посмотреть уникальную природу и архитектуру Калининградской области», — цитирует Кириенко пресс-служба центра.

По его словам, подготовка к 80-летию региона должна стать не только данью уважения истории освобождения Калининградской области и ее возрождения после Великой Отечественной войны, но и возможностью показать, как регион живет сегодня.

Кириенко добавил, что при подготовке юбилейных мероприятий важно не забыть ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции и ветеранов труда, которые участвовали в восстановлении области. Юбилей также адресован подрастающему поколению, поскольку связан не только с историей, но и с будущим региона.

Напомним, ранее представители региональной туротрасли оценили предстоящий туристический сезон с «осторожным оптимизмом».