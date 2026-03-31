УФСБ: за нарушения закона о гостайне в регионе выписали штрафов на 112 млн

Здание УФСБ. Фото: «Новый Калининград»
В Калининградской области в 2025 году региональное управление ФСБ провело 73 проверки режима секретности, 169 человек были привлечены к административной ответственности. Взыскано административных штрафов на сумму более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ.

Проверки проводились «в целях профилактики» в органах власти, на предприятиях и в организациях, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну. «В адрес руководителей проверяемых субъектов внесено: 114 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ, и 171 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Трем гражданам, допущенным к государственной тайне, объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьей 283 УК РФ «Разглашение гостайны».

В УФСБ заявили, что эти меры позволили «своевременно пресечь предпосылки для разглашения и утраты государственной тайны, а также выявить и локализовать угрозы безопасности в сфере защиты государственной тайны в регионе». Там также напомнили, что с 2025 года размеры штрафов за совершение правонарушений в сфере защиты государственной тайны кратно увеличились и составляют: для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.



Самое читаемое:

