Водителям напомнили о перерасчете стоимости ОСАГО с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года для российских водителей автоматически пересчитают коэффициент бонус-малус (КБМ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), передает ТАСС.

Перерасчет проводится ежегодно и учитывает аварийность водителя за прошедший страховой период. Для автомобилистов, становившихся виновниками ДТП, коэффициент увеличится, а для водителей без аварий — снизится.

«Обновление КБМ происходит ежегодно 1 апреля для всех водителей и действует один год. Изменения происходят в соответствии с указанием ЦБ РФ о страховых тарифах по ОСАГО от 8 декабря 2021 года № 6007-У. После перерасчета КБМ для безаварийных водителей снижается, а для аварийных — растет», — говорится на официальном сайте РСА.

Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, тогда как максимальное для аварийных водителей может достигать 3,92, что существенно увеличивает стоимость страховки. Для водителей, впервые оформляющих полис, КБМ устанавливается на уровне 1,17.

Такое же значение применяется, если к управлению автомобилем, принадлежащим физическому лицу, допущен неограниченный круг водителей. Если же список водителей ограничен, данные о каждом из них указываются в договоре, а итоговый коэффициент определяется по водителю с наибольшим значением КБМ.

В РСА пояснили, что при расчете учитываются страховые выплаты, сведения о которых были внесены в автоматизированную информационную систему страхования за предыдущий период.

«При определении размера КБМ учитываются страховые возмещения и компенсационные выплаты, сведения о которых были зарегистрированы в АИС (автоматизированной информационной системе — прим. ТАСС) страхования в течение предыдущего периода КБМ. При отсутствии информации о предыдущей страховой истории водителей КБМ устанавливается равным 1,17», — отметили в союзе.

По статистике РСА, наименьшая доля водителей с максимальной скидкой за безаварийное вождение зафиксирована в Республике Дагестан (9%). Далее следуют Республика Ингушетия (12,7%) и Республика Тыва (15,3%).