Светлогорский перевозчик снял с рейсов маршрут из-за дефицита водителей

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Светлогорский перевозчик отказался от одного из маршрутов, сославшись на дефицит водительских кадров. О проблеме во время прямого эфира Центра управления регионом в понедельник, 30 марта, сообщил заместителю председателя правительства Калининградской области Александру Рольбинову один из жителей. Он уточнил, что автобусы № 587 и № 582 в последнее время регулярно нарушали расписание. При этом 582-й маршрут и вовсе перестал курсировать.

«У нас в настоящее время по маршруту 587 курсируют два автобуса большого класса, а по маршруту 582 один автобус большого класса, — ответил Рольбинов. — Действительно, у нас предприятие „Светлогорскавто“ отказывается, точнее, уже отказалось от выполнения одного маршрута. Это связано с тем, что на сегодняшний день многие предприятия испытывают дефицит в водительском составе, поэтому мы сейчас проводим конкурсные процедуры на поиски новой компании, которая подхватит этот маршрут».

Рольбинов добавил, что конкурсные процедуры должны завершиться через два месяца, и выразил надежду, что маршрут вернется с 27 мая.

Напомним, что это уже не первый случай отмены рейсов из-за дефицита водителей. Например, 20 августа прошлого года по той же причине был отменен автобус № 143 из Прибрежного в Гурьевск.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что перевозчики сталкиваются с дефицитом водителей. В частности, в декабре 2024 года по этой причине автобус № 565 «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю, а в феврале 2025-го автобус временно отменили. Возобновили его движение в мае.
