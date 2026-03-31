Рольбинов о «Храброво»: немногие могут похвастаться такой географией полетов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
«Храброво» можно отнести к аэропортам, работающим по такому числу направлений, которое недоступно большинству регионов России. С таким заявлением в понедельник, 30 марта, выступил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов во время прямого эфира Центра управления регионом.

«Немногие аэропорты могут похвастаться такой широкой географией полетов, — заявил Рольбинов. — В этом году у нас запланированы регулярные рейсы в Псков, Волгоград, Самару и Нижний Новгород».

Чиновник отметил, что в рамках программы расширения географии полетов регион выделил из своего бюджета около 37 миллионов рублей, и в этом году из Калининграда можно улететь по 25 направлениям.

«Примерно такую же сумму выделяют те области, которые я назвал, а также 50% — это деньги федерального бюджета», — уточнил Рольбинов.

Ранее пресс-служба аэропорта подтверждала «Новому Калининграду», что из Калининградской области в этом году будут выполняться прямые рейсы по 25 внутренним и нескольким международным направлениям.

В частности, пассажирам будут доступны прямые рейсы по России в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калугу, Киров, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Минеральные Воды, Самару, Саратов, Сыктывкар, Тюмень, Уфу, Чебоксары, Челябинск и Череповец.

Международные рейсы запланированы в Минск, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, планируется открыть еще два зарубежных направления — Анталью (авиакомпания «Южный ветер») и Ереван (Shirak Avia).

