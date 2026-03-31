Коммунист о партии власти: «Единороссам выгодно, что мы в горсовете находимся»

Все новости по теме: Политика
Наличие оппозиции в горсовете Калининграда выгодно, в том числе, и представителям партии «Единая Россия». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» депутат-коммунист Сергей Севостьянов.

«В какой-то степени даже единороссам выгодно, что мы в горсовете находимся. Про городской совет пишут СМИ. В основном, интернет-издания, конечно. <...> Получается, что мы внесли большую политику, дискуссия какая-то идёт. Бывает, она переходит некоторые рамки некрасивые типа стакана воды, который Саломохин плескал ровно спустя 30 лет, когда Жириновский это сделал. То есть СМИ об этом пишут, пускай это скандальная новость, но люди видят, что в горсовете дискуссия какая-то есть», — заявил депутат.

По его словам, без оппозиции горсовет превратился бы в «болото» без развития.

«И мы ещё, я думаю, в какой-то степени подстёгиваем, в том числе центральных лиц от „Единой России“. Они, бывает, неудобные вопросы задают администрации», — добавил Сергей Севостьянов.

Полностью интервью читайте по ссылке

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

