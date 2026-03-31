В Калининграде дом на улице Литейной признали объектом культурного наследия

Жилой дом начала XX века на улице Литейной, 6-8 в Калининграде в Единый государственный реестр объектов культурного наследия получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Речь идет о здании, построенном в 1912 году и расположенном в историческом районе Ратсхоф. Как следует из документа, объект предлагается отнести к памятникам местного (муниципального) значения. Заказчиком экспертизы выступила Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

«Рассматриваемый объект расположен в районе, который, являлся рабочим поселком Ратсхоф. Данный район стал известен в виде сельского имения, принадлежавшего семье Янсон, с 1778 года и оставался таковым до 1907 года, когда вошел в состав Кёнигсберга. Своим развитием и застройкой Ратсхоф обязан владельцу вагонной фабрики Феликсу Хойману, который с 1904 года перевел заводские корпуса своего предприятия к побережью реки Преголя в портовую зону. По его инициативе было принято решение по строительству крепкого и дешевого жилья с необходимым уровнем удобств для работников фабрики», — указано в документе.

Рассматриваемый дом с квартирами на две семьи появился в ходе первой очереди застройки, в 1912 году, следует из документации экспертизы.

Здание представляет собой одноэтажный жилой дом с мансардой, выполненный из керамического кирпича и вытянутый вдоль улицы. По данным экспертизы, объект в целом сохранил историческую объемно-планировочную структуру и архитектурный облик, несмотря на незначительные поздние изменения.

Эксперт пришел к выводу, что дом «сохранил свою историческую идентичность» и представляет ценность как образец рядовой жилой застройки периода формирования района.

В итоговом заключении указано, что включение объекта в реестр культурного наследия является обоснованным. Жилому дому рекомендовано присвоить статус объекта культурного наследия регионального значения. После включения в реестр для него будет установлен предмет охраны и режим использования территории. После внесения в реестр здание получит статус памятника местного значения и будет подлежать государственной охране.