В Калининграде на улице Чайковского вырубили 10 лип, ясень и клён (фото)

Фото предоставлено очевидцем
В Калининграде на улице Чайковского, где в прошлом году закончился ремонт тротуаров, спилили 10 лип, клен и ясень. На массовую вырубку обратили внимание читатели «Нового Калининграда», которые назвали деятельность коммунальщиков «лесоповалом».

«Большая часть деревьев, которые сейчас спилили, ранее были радикально обрезаны. Вполне вероятно, обрезка повлияла на их постепенную гибель», — сообщил один из жителей.

Согласно акту необходимости вырубки, выданному «Калининградской службе заказчика» 14 октября 2025 года, вырубке на улице Чайковского подлежали: одна липа мелколистная, три липы крупнолистные, шесть лип войлочных, один ясень обыкновенный и один клен остролистный. Во всех случаях, судя по акту обследования, деревья находились в усыхающем или в сильно ослабленном состоянии и «не подлежали лечению и оздоровлению».

Отметим, что в проекте компенсационного озеленения указано, что за 12 вырубленных деревьев город готов высадить только девять лим мелколистных сорта «Гринспайер».


