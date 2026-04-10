Из Калининградской области в Турцию отправили первую партию тмина

Из Калининградской области в Турцию 7 апреля отправили первую партию продовольственного тмина объемом 21 т. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства отобрали образцы для проверки карантинного фитосанитарного состояния и соответствия требованиям Турции. Качество и безопасность продукции подтвердили протоколом лабораторных испытаний Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». На экспорт был оформлен фитосанитарный сертификат.

В октябре 2024 года сообщалось, что Калининградская область является лидером в России по количеству убранного тмина. Тогда в регионе собрали 1 тыс. тонн тмина — это порядка 70% от всех поставок в стране.