Небольшое потепление: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

В ближайшие дни жители региона по-прежнему будут наблюдать «погодную стабильность середины календарной весны» с прохладными ночами и умеренными днями. В выходные ожидается небольшое потепление. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Дневные температуры повысятся до комфортных по апрельским меркам +14...+15°С, а вот у побережья за счёт северного потока будет привычно прохладнее — одеваться там стоит теплее. Ветер будет слабым/ умеренным, на небе будет переменная облачность с преобладанием прояснений. В общем, уже давно ставшая нам привычной стабильная и умеренная погода», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области +1...+3°C (местами до 0°C), у побережья +2...+4°C, малооблачно, местами возможны дымка, туман. Утром потеплеет от +1...+4°C на восходе до +10...+12°C к полудню (на побережье до +6...+8°C), ожидается переменная облачность. Днём в Калининграде и области до +13...+15°C (местами до +16°C), у побережья до +8...+12°C, малооблачно. Вечером похолодает от +7...+11°C на закате до +3...+6°C к полуночи, переменная облачность. Ветер в течение суток северный и северо-западный, ночью и утром — слабый (2-5 м/с), днём и вечером — умеренный (3-8 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области +1...+4°C (у побережья +2...+5°C), облачно с прояснениями. Утром потеплеет от +2...+4°C на восходе до +9...+12°C к полудню (у побережья до +6...+8°C), ожидается переменная облачность. Днём в Калининграде и области до +11...+14°C (у побережья до +7...+11°C). Вечером похолодает от +7...+10°C на закате до +5...+7°C к полуночи. Ветер в течение суток преимущественно северный и северо-восточный, ночью и утром — слабый (2-5 м/с), днём и вечером — умеренный (3-9 м/с), вечером в порывах до 10-12 м/с.

«В первой половине грядущей недели тёплых перемен ждать не стоит — наоборот, вероятнее всего, станет прохладнее, — добавили синоптики. — Предварительно, на периферии антициклона также сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с умеренным ветром. Ночи будут холодными, околонулевая температура может опускаться до слабых заморозков (0...-1°C), дни ожидаются умеренно-прохладными (до +10...+13°C в Калининграде и области, у побережья привычно прохладнее: до +6...+10°C)».