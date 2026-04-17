Власти: участники СВО смогут получить сертификат на оздоровление в санаториях области

В Калининградской области ввели новую меру соцподдержки для участников СВО. Они смогут получить сертификат на оздоровления в санаториях региона. Соответствующее постановление за подписью губернатора Алексей Беспрозванных размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

«Теперь бойцы на территории региона также смогут пройти курс оздоровления. Для удобства использовали механизм сертификата, который позволяет самостоятельно выбрать наиболее подходящую организацию для получения услуг. В 2026 году предусмотрели в областном бюджете на эту поддержку 42 млн рублей», — отметил глава региона.

На основании сертификата можно приобрести одну путевку не более чем на 21 день в оздоровительные организации, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности по ряду работ: кардиология, лечебная физкультура, медико-социальная помощь, медицинский массаж, медицинская реабилитация, неврология, психотерапия, терапия, физиотерапия, диетология и гериатрия.

Сумма сертификата равна стоимости путевки, но не более 105 тыс. рублей. Документ необходимо использовать в течение трех лет после получения.

Условиями предоставления соцвыплаты являются постоянное проживание на территории области, отсутствие медицинских показаний на оздоровление и «осуществление оздоровительной организацией деятельности» в регионе.

«Социальная выплата не предоставляется в случае получения участником СВО путевки на санаторно-курортное лечение, предоставляемой в составе набора социальных услуг в соответствии с ФЗ от 17 иля 1999 года N 178-Ф3 „0 государственной социальной помощи“, за предыдущий год на дату выдачи сертификата», — следует из постановления.

Написать заявление можно в отделении Центра социальной поддержки населения, предоставив необходимые документы. Кроме того, возможность обратиться за этой мерой соцподдержки должна «вскоре» появиться на портале «Госуслуги» и МФЦ, подчеркнули в пресс-службе правительства области. Оформить путевку следует непосредственно в оздоровительной организации, расположенной на территории Калининградской области, потребуется предъявить сертификат. Далее Центр соцподдержки перечислит напрямую средства поставщику услуг.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.