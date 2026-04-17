«В поисках „абсолютно инакового“»: в Доме китобоя пройдет цикл лекций о «сакральном»

В Доме китобоя с 23 апреля начнется новый цикл лекция религиоведа и историка философии Алексея Зыгмонта «„В поисках „абсолютно инакового“: краткая история сакрального“» (16+). Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Как отмечают организаторы, сакральное — это «туманное понятие архаичных религий, концепция в современной науке и философии, объективный вневременной феномен». «Почему его так часто связывают с ужасом, безумием и насилием? Почему мы описываем „религиозное во все времена“ при помощи термина, привезенного в Европу с островов Тонги в 1770-е годы? Наконец, как вышло, что „сакральное“ столь полюбилось политикам — и что это говорит нам о современности? — следует из анонса. — Трактовок у этого понятия — множество. Объединяют их разве что известная мрачность — и убеждение, что бездны „сакрального“ неким образом хранят ответы о глубочайшей сути человека, общества, жизни и смерти».

На первой лекции разговор пойдёт об истоках понятия сакрального и его интеллектуальных судьбах. Участники смогут «пройти путь» от Древнего Рима до идеологов Французской революции, Шарля де Бросса и Фридриха Шлейермахера, а затем — до теоретиков XIX-XX веков.

Последующие встречи будут посвящены нескольким ярким моментам «судеб». В частности речь пойдет о философии Жоржа Батая и Рене Жирара, а также Мирче Элиаде и традиционализме.

Расписание:

  • 23 апреля — «Сакральное в теории и в истории»;

  • 7 мая — «Радость пред лицом смерти»: Жорж Батай«;

  • 21 мая — «Рене Жирар и миметическая теория от Дон Кихота до Трампа»;

  • 4 июня — «Сакральное и „вечная философия“: Генон, Эвола, Элиаде & Co»

Каждая лекция будет начинаться в 18:30. Стоимость участия — 300 рублей.


Самое читаемое:

[x]


