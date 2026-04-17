В Калининградской области за квартал выдали автокредиты на 2,3 млрд рублей

В Калининградской области за первый квартал 2026 года оформили 1,55 тыс. автокредитов на общую сумму 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В марте жители области оформили 674 автокредита — это на 40% больше, чем в феврале. Общий объём выдач в марте составил 1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 36%. Средний размер кредита достиг 1,49 млн рублей, прибавив около 3%, а средний срок остался на уровне 66 месяцев. В целом по стране в марте банки выдали более 110 тыс. автокредитов на 170,8 млрд рублей, что на 47% больше, чем месяцем ранее.

«Доля кредитов на покупку новых авто в марте составила 71% от общего количества и 72% от общего объёма автокредитов. В феврале на новые машины приходилось 66% от общего количества и 69% от общего объёма автокредитов. Годом ранее доля новых машин в общем количестве и объёме выдач была равна 64%», — отмечают в релизе.