16-летнюю жительницу области обвиняют в склонении к употреблению наркотиков и их сбыте

16-летнюю жительницу области обвиняют в склонении к употреблению наркотиков и их сбыте

В Правдинском районе перед судом предстанет несовершеннолетняя, обвиняемая в склонении подростков к употреблению наркотиков и их сбыте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По версии следствия, 24 декабря 2025 года 16-летняя девушка, имея при себе незаконно приобретенное наркотическое средство — тетрагидроканнабинол, предложила употребить его трем знакомым в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, ей вменяется незаконный сбыт наркотика.

В результате произошедшего один из подростков был госпитализирован. Все трое потерпевших поставлены на учёт у врача-нарколога.

Уголовное дело направлено в Правдинский районный суд для рассмотрения по существу.

Самое читаемое:

