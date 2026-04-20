Облминздрав анонсировал «уникальный проект» для калининградцев в возрасте 50+

Изображение из тг-канала областного минздрава
В четверг, 23 апреля, в Калининграде стартует уникальный проект, направленный на поддержку и улучшение когнитивных функций у людей старше 50 лет. Продолжительность проекта — 1 год. Об этом сообщает телеграм-канал областного минздрава.

«Что вас ждет? Лекции от экспертов: врачи-неврологи, главный внештатный специалист по гериатрии, психиатры, нейропсихологи и другие специалисты поделятся знаниями на регулярных встречах. Очные занятия: каждую неделю будут проходить практические занятия с акцентом на активное участие. Онлайн-платформа: удобный и простой сайт с доступом к ежедневным заданиям и лекциям — всё это с учетом потребностей пожилых людей», — уточняют в минздраве.

«Участники смогут заниматься как в группе, так и самостоятельно, получая задания на каждый день. Мы используем арт-терапию, библиотерапию, кинотерапию и другие подходы для комплексной работы над когнитивными функциями. Входная и итоговая диагностика когнитивных функций будет проводиться на базе Областной клинической больницы», — отмечается в сообщении.

Первая очная встреча участников проекта состоится 23 апреля в 17 часов на площади Победы, 2, в конференц-зал Собора Христа Спасителя. Также возможны онлайн-занятия дома. Необходима предварительная запись по телефону 8-951-589-91-23.


