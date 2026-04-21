В Калининградском зоопарке начали ремонтировать часть фасада Тропического дома

В Калининградском зоопарке приступили к ремонту части фасада Тропического дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

«На подоконник частенько ставили детей, он лопался. Плитки с вентилируемого фасада тоже ломались, найти аналогичные по цвету не получалось. Вот и было принято решение все эти факторы устранить и выложить обычной фасадной плиткой. Надеюсь, будет неплохо», — рассказала Соколова.

В Тропическом доме можно увидеть ярких рифовых рыбок в аквариумах с морской водой, экзотических рептилий, летучих собак и приматов — от крошечных игрунок до «лесных людей» орангутанов.