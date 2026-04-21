В Калининградском зоопарке начали ремонтировать часть фасада Тропического дома

В Калининградском зоопарке приступили к ремонту части фасада Тропического дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

«На подоконник частенько ставили детей, он лопался. Плитки с вентилируемого фасада тоже ломались, найти аналогичные по цвету не получалось. Вот и было принято решение все эти факторы устранить и выложить обычной фасадной плиткой. Надеюсь, будет неплохо», — рассказала Соколова.

Фото: Светлана Соколова

В Тропическом доме можно увидеть ярких рифовых рыбок в аквариумах с морской водой, экзотических рептилий, летучих собак и приматов — от крошечных игрунок до «лесных людей» орангутанов.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

