Россиян ждёт короткая рабочая неделя

На следующей неделе жители России будут работать с понедельника по четверг (с 27 апреля по 30 апреля включительно), следует из производственного календаря на 2026 год. При этом в четверг рабочий день будет сокращен на один час.

В пятницу 1 мая будет отмечаться Праздник Весны и Труда, затем следуют два выходных дня — суббота и воскресенье. Неделя с 4 по 8 мая будет пятидневной с сокращенным рабочим днем в пятницу 8 мая. Затем россиян ждут три выходных — День Победы 9 мая, а также воскресенье и понедельник. Рабочая неделя после майских праздников начнется 12 мая.





