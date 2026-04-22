В Самарской области после атаки БПЛА в жилом доме обрушился подъезд, пострадали люди

Подъезд многоквартирного дома в Сызрани Самарской области обрушился в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион, сообщают «Ведомости». По данным региональной прокуратуры, речь идет о доме на улице Астраханской. По данным МЧС, предварительно, пострадали 11 человек. Среди них — двое детей.

«Раненые получают медпомощь. Сотрудники МЧС обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций применяется инженерная техника», — пишет издание.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев около 5 утра в MAX сообщал, что спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. По его словам, на место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 апреля силы ПВО сбили 155 беспилотников в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

Дополнено в 08.20: число пострадавших при обрушении подъезда дома в Сызрани увеличилось до 12, еще двое под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора. Трое пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. В результате атаки пострадал еще один дом в Сызрани, угроз обрушения конструкций нет.