В Самарской области после атаки БПЛА в жилом доме обрушился подъезд, пострадали люди

Иллюстрация: канал в МАХ Вячеслава Федорищева
Продолжение: В Сызрани при обрушении подъезда после атаки БПЛА погибли женщина и ребенок
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Подъезд многоквартирного дома в Сызрани Самарской области обрушился в результате ночной атаки украинских беспилотников на регион, сообщают «Ведомости». По данным региональной прокуратуры, речь идет о доме на улице Астраханской. По данным МЧС, предварительно, пострадали 11 человек. Среди них — двое детей.

«Раненые получают медпомощь. Сотрудники МЧС обследуют и разбирают завалы. Для фиксации нависающих конструкций применяется инженерная техника», — пишет издание.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев около 5 утра в MAX сообщал, что спасатели достали из-под завалов четырех человек, в том числе ребенка. По его словам, на место прибыли девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф. 

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 апреля силы ПВО сбили 155 беспилотников в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

Дополнено в 08.20: число пострадавших при обрушении подъезда дома в Сызрани увеличилось до 12, еще двое под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора. Трое пострадавших при обрушении подъезда в Сызрани госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. В результате атаки пострадал еще один дом в Сызрани, угроз обрушения конструкций нет.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

