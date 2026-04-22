В Сызрани при обрушении подъезда после атаки БПЛА погибли женщина и ребенок

В результате частичного обрушения подъезда жилого дома после атаки БПЛА в Сызрани погибли женщина и ребенок. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

По данным агентства, личности погибших устанавливаются. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Инцидент произошел на фоне ночной атаки беспилотников на Самарскую область. По информации региональных властей и МЧС, в результате обрушения подъезда пострадали не менее 12 человек, часть из них госпитализирована, остальным оказана амбулаторная помощь. Спасатели продолжают разбор завалов с применением инженерной техники.

Как уточнялось ранее, подъезд многоквартирного дома на улице Астраханской обрушился после атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 апреля силы ПВО сбили 155 беспилотников в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.