Ермак рассказал, куда расселяют Областной центр культуры молодёжи

В Калининграде из-за подготовки к сносу «падающего дома» № 70 на Московском проспекте расселяют Областной центр культуры молодёжи. О том, что для всех коллективов уже успели подобрать новые помещения, «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

«Да, организаций много, но и мест, слава богу, у нас тоже много, — сообщил министр. — Поэтому мы сейчас с каждым из коллективов ведём переговоры, чтобы максимально удобное место было, потому что они привыкли к этому месту и многие туда ходят из близлежащих домов. Поэтому мы рассматриваем перевод части коллективов в Дом молодёжи, который находится у нас в бывшей „бочке“ на Октябрьской. Для части, которую мы не можем пока туда отправить, потому что всех туда не переселить, мы рассматриваем дворец спорта „Янтарный“. Понимаем, что это будет для многих неудобно, потому что далеко, но те пространства, которые нужны (особенно танцевальным коллективам), есть только во дворце спорта „Янтарный“».

Ермак добавил, что часть организаций, которым достаточно офисных помещений (например, кружки для детей и подростков), планируют перевести в здание бывшего «Центра развития межличностных коммуникаций» (ул. Азовская, 4) в парке «Юность». Рассматриваются и другие помещения.

«Это нормальные плановые работы, — продолжил Ермак. — Их уже по старому адресу нет, потому что мы договаривались с коллегами, которые занимаются обеспечением безопасности этого демонтажа, что мы всех до 22 числа уже переведём. Сейчас у нас эта работа завершается».

Министр уточнил, что всем организациям была оказана помощь в переезде, а по старому адресу останутся на хранении лишь крупногабаритные декорации и прочие вещи, которые пока трудно оперативно перевезти.

«Мы перестраховываемся и убираем людей. Там остается лишь оборудование», — заключил Ермак.

Напомним, что ранее о необходимости освободить помещения на Московском проспекте сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на этом настаивала межведомственная комиссия по ЧС, составившая специальный протокол.

В 2018 году ОЦКМ выселили из здания биржи и предоставили два здания — бывшей галереи (Московский проспект 60/62) и музыкального театра, который ранее размещался по ул. Бассейной, 42.

В 2022 году на ремонт ОЦКМ на Московском проспекте выделили 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был заменить окна и отремонтировать кровлю в здании до конца октября 2022 года. 15 октября того же года был подписан акт технической готовности объекта. Но спустя месяц подрядчик направил ОЦКМ дополнительное соглашение об изменении цены контракта по причине некорректно составленной сметы. ОЦКМ в ответ разместил отказ от приёмки работ, «возражая против уплаты твёрдой цены по контракту». Тогда поставщик обратился в Арбитражный суд Калининградской области. Последний постановил взыскать с ОЦКМ долг почти в 13,5 млн.

В марте 2024 года проект капремонта здания на Московском проспекте, 60-62 прошёл экспертизу. Анонс закупки был опубликован в июле 2025 года. Отремонтировать планировали кровлю и фасад здания с заменой оконных блоков. На работы выделяли 7 291 130 рублей. Финансирование было рассчитано на 2025 год.

В октябре 2025 года ОЦКМ повторно искал подрядчика для капитального ремонта исторического здания на улице Бассейной, 42. Контракт стоимостью 90 866 275 рублей заключили с ООО «Промстройдизайнпроект». Исполнить его необходимо было до конца текущего года.