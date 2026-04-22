В КЖД рассказали, как будут курсировать пригородные поезда в майские праздники

С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая пригородные поезда на всех направлениях Калининградской железной дороги будут курсировать согласно расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях магистрали каждый день будет курсировать 97 поездов, а на Балтийском — 9

На Багратионовском направлении в выходные и праздничные дни будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 8:25. Отправление из Багратионовска запланировано на 18:35.

На Мамоновском направлении назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, а из Мамоново — в 16:20.

На Черняховском направлении в праздничные дни будет курсировать рельсовый автобус. Время отправления с Южного вокзала в 8:15, из Черняховска — в 13:05. Кроме того, с 1 мая назначены поезда сообщением Калининград — Железнодорожный и Калининград — Краснолесье, делающие остановку в Черняховске.

На Неманском направлении 3 и 11 мая курсирует пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21. 1, 2, 9 и 10 мая поезда в сообщении Калининград — Неман курсировать не будут. Обратно из Немана рельсовые автобусы будут отправляться 1 и 9 мая в 5:58, а 3 и 11 мая — в 17:32.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».