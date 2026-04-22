В КЖД рассказали, как будут курсировать пригородные поезда в майские праздники

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки
В КЖД рассказали, как будут курсировать пригородные поезда в майские праздники

С 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая пригородные поезда на всех направлениях Калининградской железной дороги будут курсировать согласно расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях магистрали каждый день будет курсировать 97 поездов, а на Балтийском — 9

На Багратионовском направлении в выходные и праздничные дни будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся с Южного вокзала в 8:25. Отправление из Багратионовска запланировано на 18:35.

На Мамоновском направлении назначается пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, а из Мамоново — в 16:20.

На Черняховском направлении в праздничные дни будет курсировать рельсовый автобус. Время отправления с Южного вокзала в 8:15, из Черняховска — в 13:05. Кроме того, с 1 мая назначены поезда сообщением Калининград — Железнодорожный и Калининград — Краснолесье, делающие остановку в Черняховске.

На Неманском направлении 3 и 11 мая курсирует пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:21. 1, 2, 9 и 10 мая поезда в сообщении Калининград — Неман курсировать не будут. Обратно из Немана рельсовые автобусы будут отправляться 1 и 9 мая в 5:58, а 3 и 11 мая — в 17:32.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter