В районе станции Сортировочной с грузового поезда «сняли» 11-летнего зацепера

11-летний школьник зацепился за межвагонное пространство грузового состава в районе станции Калининград-Сортировочный. В таком положении ребенок преодолел около 50 метров. Об этом сообщила пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

О том, что в межвагонном пространстве находится несовершеннолетний, в дежурную часть сообщили работники железнодорожной станции. «Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские незамедлительно приняли меры к пресечению опасного путешествия. Установлена личность нарушителя — им оказался учащийся одной из школ Калининграда в возрасте 11 лет. В ходе разбирательства выяснилось, что юный экстремал зацепился за межвагонное пространство грузового состава в районе станции Калининград-Сортировочный», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники транспортной полиции и работники железной дороги вовремя сняли нарушителя с подвижного состава. Ребенка доставили в линейный отдел полиции на станции Калининград, куда для проведения профилактической работы незамедлительно пригласили его законных представителей.

С ребенком и его родителями провели разъяснительную беседу. Им также вручили официальные предостережения о недопустимости повторения подобных действий в будущем. Кроме того, в отношении законных представителей несовершеннолетнего составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

«Сотрудники транспортной полиции напоминают: зацепинг — это не спорт и не способ самоутверждения, а смертельно опасное развлечение. Железная дорога является зоной повышенной опасности. Оградите себя и своих близких от непоправимых последствий! Разъясняйте детям правила поведения на транспорте, контролируйте их местонахождение и интересы. Помните: только неукоснительное соблюдение правил безопасности сохранит вашу жизнь и здоровье», — указали в транспортной полиции.