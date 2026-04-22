В Калининграде объявили конкурс на размещение летних кафе у озер

Администрация Калининграда объявила конкурс на право размещения сезонных торговых точек и летних кафе у городских водоемов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о точках у озера Пелавского, Голубых озер и карьера в СНТ «Мечта». Всего предусмотрено восемь локаций: часть из них предназначена для организации летних кафе, остальные — для торговли прохладительными напитками, квасом и мороженым.

Так, на озере Пелавском предлагается два места — под кафе и точку по продаже кваса. На Голубых озерах доступны три площадки: две для реализации кваса и одна — для размещения кафе. Еще три точки предусмотрены на карьере в СНТ «Мечта» — под квас, мороженое и напитки, а также под летнее кафе.

Сезон работы объектов запланирован с 22 мая по 1 сентября 2026 года.

Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и не имеющие задолженности по налогам.

Заявки принимаются до 4 мая 2026 года до 11:00. Подробные условия участия и документация размещены на сайте администрации Калининграда.