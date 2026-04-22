В Калининграде объявили конкурс на размещение летних кафе у озер

Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Городской облик

Администрация Калининграда объявила конкурс на право размещения сезонных торговых точек и летних кафе у городских водоемов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о точках у озера Пелавского, Голубых озер и карьера в СНТ «Мечта». Всего предусмотрено восемь локаций: часть из них предназначена для организации летних кафе, остальные — для торговли прохладительными напитками, квасом и мороженым.

Так, на озере Пелавском предлагается два места — под кафе и точку по продаже кваса. На Голубых озерах доступны три площадки: две для реализации кваса и одна — для размещения кафе. Еще три точки предусмотрены на карьере в СНТ «Мечта» — под квас, мороженое и напитки, а также под летнее кафе.

Сезон работы объектов запланирован с 22 мая по 1 сентября 2026 года.

Принять участие в конкурсе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и не имеющие задолженности по налогам.

Заявки принимаются до 4 мая 2026 года до 11:00. Подробные условия участия и документация размещены на сайте администрации Калининграда.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

