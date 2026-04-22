Ермак: охраной памятных камней Роминтской пущи должны заняться нацпарк и муниципалитет

Памятные камни Роминтской пущи и прилегающих к ней территорий необходимо поставить на учет как объекты культурного наследия, либо они должны получить другой охранный статус со стороны администрации Нестеровского района. Об этом «Новому Калининграду» сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Ермак отметил, что инициативу в этом вопросе должен взять на себя именно муниципалитет, а также администрация национального парка «Виштынецкий».

Ермак также подтвердил, что если местные власти и администрация нацпарка не возьмут на себя охрану памятных камней, их «можно будет взять, подъехать и демонтировать».

«Вопрос в том, что если они действительно не стоят на учёте, то они никем не охраняются, — заявил Ермак. — Этим должен был заниматься муниципалитет (до появления там национального парка и попадания этих камней в границы национального парка), а сейчас эту работу должен на себя взять национальный парк. Они должны их как-то оформить, написать заявления в Службу охраны памятников и так далее. Потому что Евгений Александрович Маслов, конечно, у нас человек инициативный и проактивный, но он тоже, знаете, больше сконцентрирован на крупных каких-то объектах, которые, в общем, требуют большего внимания».

Отметим, что ранее руководитель Службы Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что ни один памятный камень пущи не стоит на учете как памятник, несмотря на то, что соответствующие заявки поступали.

«Мы вообще не ставили камни в пуще на учет, хотя кто-то присылал заявку, — пояснял Маслов. — Не хотелось бы ставить всё подряд. И это не по идеологическим соображениям. Если будем все подряд признавать ОКНами, мы так до гидрантов дойдем».

«Мнение Маслова имеет право на существование, потому что он обладает тем уровнем экспертности, который позволяет ему своё мнение высказывать, — продолжил Ермак. — Он всё-таки ставит памятники на учёт, он знает, какие признаки у объектов культурного наследия, и в том числе может определить, подходит этот памятник или не подходит. Это первая часть. Вторая часть — предпринять какие-то меры по сохранению все-таки возможно. Это опять же ответственность национального парка. Национальный парк может сформировать, например, какой-то туристический маршрут, паспортизировать эти камни, и они будут уже просто охраняться как достопримечательности национального парка. Какую-то форму он может выбрать, например, получить классификацию этого маршрута как национального туристического, может попасть в реестр с этими камнями. Ну, и тогда это будет определённой степенью защиты. Она не такая сильная, конечно, как у объекта культурного наследия, но в той или иной степени она, наверное, может быть».

Министр добавил, что муниципалитет должен на себя брать ответственность, «если ему интересны объекты, которые представляют туристический интерес». В этой части, по словам Ермака, он должен занимать «проактивную позицию», а не «сидеть и ждать поездку в Гагры».

Напомним, что в начале апреля в поселке Калинино Нестеровского района был демонтирован камень, установленный в 1930-х годах в честь лагеря Имперской службы труда. Предписаний на этот счет местные власти не получали, но инициатива исходила со стороны местного протоиерея.