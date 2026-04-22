ВЦИОМ: большинство россиян испытывает к Ленину симпатию

Большинство россиян испытывает симпатию к вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Такие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ, представивший результаты опроса россиян, приуроченного ко дню рождения Ленина. Кроме того, социологи сравнили актуальные показатели (они были получены в ходе апрельского телефонного опроса среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет) с результатами аналогичного опроса, проводившегося в 2016 году методом поквартирных личных интервью.

Например, доля россиян, которые считают, что деятельность Ленина принесла для России больше пользы, выросла за 10 лет с 31% до 40%. То, что деятельность дала больше вреда, чем пользы, упала с 23% до 18%. Таким образом Индекс исторической поддержки Ильича вырос с 49 до 54%.

Исследователи выяснили, что Индекс исторической поддержки Ленина высок как у мужчин, так и у женщин (56% и 52% соответственно). Самым высоким уровнем поддержки Ленин по-прежнему пользуется у так называемого «поколения застоя» (1948-1967 гг), за ним идет «поколение оттепели (до 1947 г.), а замыкают тройку лидеров представители «поколения цифры» (2001 г. и позднее), то есть самые молодые участники опроса (у троицы по 62, 60 и 55% соответственно).

При этом Индекс легитимности Ленина за 10 лет упал с 61% до 54%, а Индекс личностного отношения вырос с 55% до 56%.

«Многие исторические фигуры со временем утрачивают свой масштаб, — считает эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак. — Но этого точно нельзя сказать о Владимире Ленине, трудно найти другого такого политика, которому оказалось под силу полностью изменить страну, власть, общество. Возможно, именно поэтому сегодня в общественном мнении память о Ленине остается прежде всего политической и символической, отчасти став музейно-хрестоматийным набором идеологических штампов: вождь социализма, лидер революции, крупный государственный деятель.

Этот канон отодвигает на второй план Ленина как человека. Лишь немногие, вспоминая его, называют факты биографии, особенности внешности или черты характера. Эмоциональный пласт тоже представлен слабо, почти нет ни позитивных, ни негативных оценок. Можно сказать, в коллективной памяти Ленин стал символом исторического перелома, он не забыт, но вспоминается языком учебников».

Смак отметила, что за последние десять лет личное отношение россиян к вождю мирового пролетариата не изменилось, и большинство испытывают к нему симпатию. «Память о нем сформирована, и вряд ли что-то может сильно повлиять на его образ. С большей симпатией об Ильиче говорят представители старших поколений — для них Ленин ближе, как неотъемлемая часть советского времени. У молодых россиян, особенно миллениалов, симпатий меньше, но не из-за неприязни, а из-за большей дистанцированности, они попросту чаще не могут дать оценку», — добавила эксперт.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.