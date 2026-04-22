В Зеленоградске из-за ночного пожара в жилом доме пришлось эвакуировать 14 человек

Фото пресс-службы регионального управления МЧС
Минувшей ночью в жилом доме в Зеленоградске произошел пожар. Потребовалась эвакуация жильцов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

На улице Гагарина горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. В результате возгорания подъезд с 3-го по 6-й этаж был закопчен. Пожарные с помощью спасустройств спасли 14 человек, в том числе 2 детей. Еще двое жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда сотрудников МЧС. Огнеборцы вскрыли и обследовали соседнюю квартиру на наличие скрытых очагов возгорания. Также была вскрыта дверь на крышу и проведено дымоудаление.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В ликвидации было задействовано 27 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Причину возгорания установят сотрудники органов дознания.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



[x]
