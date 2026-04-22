Проект жилого дома на месте соснового бора в Светлогорске вновь прошёл экспертизу

Экспертиза в очередной раз одобрила проект строительства многоквартирного жилого дома на ул. Новой в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:17:000000:164, примыкающем к детскому саду «Берёзка». В качестве экспертной организации выступила московская компания «Стройтехнология». Проектную документацию готовил индивидуальный предприниматель Евгений Афонин (Калининград). Заказчик — ООО «Специализированный застройщик «Стройснаб» (Калининград). Форма экспертизы — негосударственная. Положительное заключение получено 20 апреля 2026 года. Ранее объект прошёл экспертизу в июле 2024 года.

В октябре 2024 года архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил комплекс из двух семиэтажных жилых домов на 362 квартиры на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:000000:164 и 39:17:000000:165. Один из домов рассчитан на 300 квартир, второй — на 62. В комплексе также планировали разместить детско-юношеский центр площадью 309 кв. м. Архитекторы, представлявшие проект на заседании градсовета, сообщали, что новый комплекс будет архитектурно дополнять уже существующий ЖК «Лесная сказка».

О планах застройки леса власти сообщили в середине января 2023 года. Согласно опубликованному на сайте муниципалитета оповещению, речь шла об участках с кадастровыми номерами 39:17:000000:164, 39:17:000000:165.

В феврале 2023 года жители Светлогорска создали петицию против вырубки и застройки соснового бора, расположенного в районе улиц Новой, Мичурина и Песочной. По словам инициаторов обращения к властям, лес использовался жителями для пеших и велосипедных прогулок, отдыха на природе, сбора грибов и ягод, в нем «сложились естественная экосистема и прекрасный ландшафт». Петицию подписали более 600 человек.

В августе 2023 года министерство градостроительной политики отказало компании «Стройснаб» в переводе земельных участков с кадастровыми номерами 39:17:000000:164 и 39:17:000000:165 в зону среднеэтажной застройки.

Как пишет портал «Руград», в 2023–2025 годах компания «Стройснаб» успешно судилась с Росимуществом. В ведомстве считали, что администрация Светлогорска и застройщик незаконно установили через Росреестр вид разрешённого использования (ВРИ) «для размещения многоквартирных домов» вместо установленного договором аренды «проектирование и строительство административного здания» для участка 39:17:000000:164 и «проектирование и строительство одноквартирного жилого дома» для соседнего массива 39:17:000000:165.

Суды указали на то, что вид разрешённого использования участков с корректировкой договора аренды был переписан ещё в июле 2012 года в результате волеизъявления арендодателя. Инициативу застройщика согласовало само теруправление Росимущества через соответствующие распоряжения и в дальнейшем никак их не оспорило.

В октябре 2024 года «СЗ «Стройснаб» подал встречный иск о признании незаконным решений и действий Росимущества в части отказа привести в соответствие с существующим классификатором действовавший вид разрешённого использования для массивов 39:17:000000:164 и 39:17:000000:165. Арбитраж удовлетворил иск компании, указав, что застройщик требовал от Росимущества изменить формулировки вида разрешённого использования с «для размещения многоквартирных жилых домов» на «среднеэтажную жилую застройку», а не сам ВРИ. Корректировка ВРИ в результате судебных разбирательств позволила «СЗ «Стройснаб» беспрепятственно приступить к возведению 7-этажного квартала.