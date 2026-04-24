Эксперт: восток Калининградской области все больше интересует туристов

Восток Калининградской области все больше становится привлекательным для туристов. Как сообщила эксперт по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарья Шахматова во время прямого эфира в РИЦ ТАСС, эта часть региона начала «потихонечку» расти три года назад.





По мнению эксперта, главным потенциалом восточной части области является архитектура. «В Калининграде не так много сохранилось архитектурных сооружений, поэтому, если вы хотите увидеть что-то интересное, то вам прямая дорога на восток Калининградской области. В Черняховске сохранилось больше 60% исторической застройки, в Озёрске также, — сказала она. — Маленькие города — это не значит, что они маленькие по значимости. Очень много специалистов по архитектуре из России переезжают в эти города для того, чтобы жить в этой атмосфере. И я думаю, что это очень важно для тех, кто хочет посетить нашу область».

Туристы приезжают на восток «только на третий раз». Сначала они посещают областной центр, а затем Куршскую косу и прибрежные города. При этом, по словам Шахматовой, 60% туристов возвращаются на восток повторно.

Для привлечения туристов предприниматели разрабатывают карту Калининградской области, в которую будут включены «не столь очевидные» объекты на востоке. «Очень нужны карты востока области. Гостям интересно, люди едут, смотрят, слушают, хотят туда попасть. И достаточно большой поток. По сравнению с Калининградом в целом это немножко другие цифры. У нас на область [пришлось] всего 3,5 млн туристов за прошлый год. До Черняховска, предположим, доехало только 150 тыс., — отметила Шахматова. — Но у нас есть объекты, которые якорные, которые звучат и присутствуют в инфополе. У них такой хороший поток. Таким образом друг друга [предприниматели] поддерживаем для того, чтобы можно было человеку выбрать, что он хочет посмотреть, какие маршруты есть, разные источники. И для того, чтобы совместно создать что-то доброе, лучшее, вечное».

Ранее сообщалось, что на восток Калининградской области приезжают как иностранцы, так и жители региона. На автобусные экскурсии в основном записываются люди старше 45 лет, семейные пары и пенсионеры. Молодежь же предпочитает приезжать на собственных автомобилях.