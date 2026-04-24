Калининградцев приглашают на «Феерическую зоодемонстрацию»

Калининградский зоопарк приглашает жителей и гостей города на открытие юбилейного сезона 1 мая (0+). Анонс разместили в соцсетях учреждения.

Главным элементом праздника станет «Феерическая зоодемонстрация». Торжественное шествие запланировано на 11 часов от Дома тропических птиц до площади у фонтана. Его откроют в 12 часов.

«Плечом к плечу в колоннах пройдут сотрудники зоопарка — каждый отдел и сектор, волонтёры, партнёры, ребята с зоокурсов и Зооклуба», — говорится в анонсе.

У фонтана демонстранты будут фотографироваться со всеми желающими. С 11:30 до 12:30 можно будет проголосовать за лучший костюм в беседке «Место встречи» напротив здания администрации. Также в программе беспроигрышная лотерея, игры, мастер-классы по оказанию первой помощи, пересадке хлорофитума, созданию оригами и др., выступления калининградских музыкантов, ярмарка мастеров и ремесленников, интерактивные занятия с микроскопами и телескопом, шоу «Сумасшедшая наука».