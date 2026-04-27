Калининград вошел в число самых доступных направлений на майские праздники

Калининград оказался среди наиболее выгодных направлений для отдыха на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

По информации участников рынка, в числе самых доступных направлений по России — Санкт-Петербург, Подмосковье, города Золотого кольца, а также Калининград. Востребованы и короткие поездки по стране, включая регион.

В частности, в компании Fun&Sun отметили, что туристы активно бронируют поездки в Калининград наряду с Москвой, Кавказскими Минеральными Водами и другими популярными направлениями. В Tez Tour также указали, что в регионе можно найти недорогие варианты отдыха на майские праздники.

Средний чек на поездки по России, по оценкам туроператоров, сейчас составляет около 45-59 тыс. руб. на человека в зависимости от формата поездки и направления. Этот показатель в целом сопоставим с уровнем прошлого года, отмечают эксперты.

За рубежом наиболее доступными направлениями названы Абхазия, Белоруссия и Турция. Средняя стоимость зарубежных туров на майские праздники держится на уровне около 110 тыс. руб. на человека и существенно не изменилась по сравнению с прошлым годом.