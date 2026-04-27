Все новости по теме: Медицина
Власти региона планируют организовать массовое обучение жителей навыкам первой помощи

Правительство Калининградской области утвердило порядок организации обучения населения навыкам оказания первой помощи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документом определяется, что координатором этой работы станет региональное министерство здравоохранения. Ведомству поручено, в частности, до 1 июля 2026 года организовать подготовку инструкторов на базе территориального центра медицины катастроф, а также вести их реестр и обеспечивать методическое сопровождение программы.

Кроме того, министерство будет ежеквартально собирать данные о числе жителей, прошедших обучение.

Главам муниципалитетов рекомендовано определить ответственных за организацию обучения, сформировать команды инструкторов и обеспечить информирование жителей о возможности пройти такие курсы. Также они должны регулярно отчитываться о количестве обученных.

Аналогичные рекомендации даны организациям, работающим в регионе: им предлагается назначить ответственных за обучение сотрудников первой помощи и при необходимости направлять их на подготовку.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

