Власти региона планируют организовать массовое обучение жителей навыкам первой помощи

Правительство Калининградской области утвердило порядок организации обучения населения навыкам оказания первой помощи. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документом определяется, что координатором этой работы станет региональное министерство здравоохранения. Ведомству поручено, в частности, до 1 июля 2026 года организовать подготовку инструкторов на базе территориального центра медицины катастроф, а также вести их реестр и обеспечивать методическое сопровождение программы.

Кроме того, министерство будет ежеквартально собирать данные о числе жителей, прошедших обучение.

Главам муниципалитетов рекомендовано определить ответственных за организацию обучения, сформировать команды инструкторов и обеспечить информирование жителей о возможности пройти такие курсы. Также они должны регулярно отчитываться о количестве обученных.

Аналогичные рекомендации даны организациям, работающим в регионе: им предлагается назначить ответственных за обучение сотрудников первой помощи и при необходимости направлять их на подготовку.

Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.