В Калининградской области назвали количество введенных домов в 2025 году

Все новости по теме: Недвижимость

В Калининградской области в 2025 году ввели 4,8 тыс. жилых домов, или 14,7 тыс. квартир, общей площадью 1220,3 тыс. кв. метров. Как сообщает Калининградстат, это соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Население построило 4,4 тыс. жилых домов общей площадью 667 тыс. кв. метров, или 54,7% от общего объёма введённого жилья. Это на 9,7% выше уровня прошлого года. Из них на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построили 1,3 тыс. жилых домов общей площадью 138,6 тыс. кв. метров (+3,1%).

Всего в регионе построили 153 здания нежилого назначения. В структуре нежилых зданий 56,9% занимали коммерческие, 11,8% — промышленные, 5,2% — учебные, 4,6% — административные, 0,7% — сельскохозяйственные и 20,9% — другие.

«В 2025 году выполнено работ по виду деятельности „Строительство“, по предварительным данным, на 129,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,3% меньше, чем в 2024 году. Обеспеченность строительных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, договорами, заказами на конец декабря составила 1 месяц», — добавляет Калининградстат.

По данным обследования деловой активности строительных организаций, в IV квартале 2025 года 18% обследованных организаций считают экономическую ситуацию в строительстве благоприятной и 54% — удовлетворительной. Средняя обеспеченность заказами составила семь месяцев, а финансированием — шесть.

Кроме того, были определены основные факторы, ограничивающие строительную деятельность. На высокую стоимость материалов, конструкций и изделий указали 38% опрошенных руководителей, недостаток квалифицированных рабочих (29%) и конкуренция со стороны других строительных фирм (26%). В тоже время 12% опрошенных руководителей не видят никаких ограничений в производственной деятельности.

72% обследованных организаций отметили рост цен на строительные материалы по сравнению с предыдущим кварталом и 55% — на строительно-монтажные работы.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

