В Калининградской области назвали количество введенных домов в 2025 году

В Калининградской области в 2025 году ввели 4,8 тыс. жилых домов, или 14,7 тыс. квартир, общей площадью 1220,3 тыс. кв. метров. Как сообщает Калининградстат, это соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Население построило 4,4 тыс. жилых домов общей площадью 667 тыс. кв. метров, или 54,7% от общего объёма введённого жилья. Это на 9,7% выше уровня прошлого года. Из них на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построили 1,3 тыс. жилых домов общей площадью 138,6 тыс. кв. метров (+3,1%).

Всего в регионе построили 153 здания нежилого назначения. В структуре нежилых зданий 56,9% занимали коммерческие, 11,8% — промышленные, 5,2% — учебные, 4,6% — административные, 0,7% — сельскохозяйственные и 20,9% — другие.

«В 2025 году выполнено работ по виду деятельности „Строительство“, по предварительным данным, на 129,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,3% меньше, чем в 2024 году. Обеспеченность строительных организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, договорами, заказами на конец декабря составила 1 месяц», — добавляет Калининградстат.

По данным обследования деловой активности строительных организаций, в IV квартале 2025 года 18% обследованных организаций считают экономическую ситуацию в строительстве благоприятной и 54% — удовлетворительной. Средняя обеспеченность заказами составила семь месяцев, а финансированием — шесть.

Кроме того, были определены основные факторы, ограничивающие строительную деятельность. На высокую стоимость материалов, конструкций и изделий указали 38% опрошенных руководителей, недостаток квалифицированных рабочих (29%) и конкуренция со стороны других строительных фирм (26%). В тоже время 12% опрошенных руководителей не видят никаких ограничений в производственной деятельности.

72% обследованных организаций отметили рост цен на строительные материалы по сравнению с предыдущим кварталом и 55% — на строительно-монтажные работы.