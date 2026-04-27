В Калининграде утвердили порядок проведения неинвазивного пренатального тестирования

В Калининградской области утвердили мероприятия в рамках базовой программы ОМС по организации проведения неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) — определения внеклеточной ДНК плода по крови матери. Это необходимо для улучшения ранней диагностики хромосомных и наследственных заболеваний у ребенка, снижения и предотвращения случаев перинатальной и младенческой смертности по причине хромосомных аномалий и врожденных пороков развития, снижения инвалидизации у детей. Соответствующий приказ минздрава размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

НИПТ — высокоточный скрининговый метод пренатальной диагностики для оценки риска хромосомных аномалий, основанный на анализе внеклеточной ДНК в крови беременной женщины. Его проводят женщинам на 11-16 неделях беременности амбулаторно в рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи. Диагностики подлежат женщины из групп среднего и высокого риска по результатам пренатального скрининга I триместра. НИПТ может быть проведен, в том числе, при многоплодной беременности

На руки пациентке необходимо выдать направление установленного образца. Перед выдачей направления на НИПТ необходимо убедиться, что срок действия полиса ОМС пациентки составляет еще не менее месяца на момент выдачи направления. Для пациенток, не имеющих полис ОМС, проведение осуществляется в рамках договорных отношений с организацией, проводящей исследование.

Кроме того, были утверждены маршрутизация пациенток и регламент направления на тестирование. В частности пренатальная диагностика нарушений развития ребенка проводится в отделении антенатальной охраны плода ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» всем беременным женщинам, проживающим в Калининградской области, обратившимся за медицинским наблюдением по беременности, следует из документа.

Изображение: приказ министерства здравоохранения