В администрации Калининграда рассказали подробности о новом автобусном маршруте

Маршрут № 22 «Силикатный завод — спорткомплекс „Янтарный“» начинает работу в пятницу, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Новые ЛиАЗы среднего класса соединят Сельму и микрорайон А. Космодемьянского с интервалом от 16 до 18 минут по рабочим дням, от 17 до 22 минут — по выходным и праздничным», — говорится в сообщении.

Автобусы пойдут по ул. Согласия — Гайдара — Советскому проспекту — проспекту Мира — Химической — Тенистой аллее — Менделеева — проспекту Победы — Новгородской — Ижорской — Урицкого — Карташева — Макаренко — Механической — Тихоокеанской — Спасателей.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок пояснили, что схема движения по микрорайону А. Космодемьянского временная, до окончания ремонта Челюскинской.

Маршрут № 70 с 1 мая упраздняется.





От идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок переносили на апрель и май.

Автобусы предприятие «Калининград-ГорТранс» приобрело по договору лизинга. О том, что технику доставили в Калининград, стало известно в марте. Власти Калининграда планировали потратить на заключение контракта на перевозку пассажиров по маршруту № 22 78 млн рублей.