В администрации Калининграда рассказали подробности о новом автобусном маршруте

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Маршрут № 22 «Силикатный завод — спорткомплекс „Янтарный“» начинает работу в пятницу, 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Новые ЛиАЗы среднего класса соединят Сельму и микрорайон А. Космодемьянского с интервалом от 16 до 18 минут по рабочим дням, от 17 до 22 минут — по выходным и праздничным», — говорится в сообщении.

Автобусы пойдут по ул. Согласия — Гайдара — Советскому проспекту — проспекту Мира — Химической — Тенистой аллее — Менделеева — проспекту Победы — Новгородской — Ижорской — Урицкого — Карташева — Макаренко — Механической — Тихоокеанской — Спасателей.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок пояснили, что схема движения по микрорайону А. Космодемьянского временная, до окончания ремонта Челюскинской.

Маршрут № 70 с 1 мая упраздняется.


От идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок переносили на апрель и май.

Автобусы предприятие «Калининград-ГорТранс» приобрело по договору лизинга. О том, что технику доставили в Калининград, стало известно в марте. Власти Калининграда планировали потратить на заключение контракта на перевозку пассажиров по маршруту № 22 78 млн рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

