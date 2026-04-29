В мэрии объяснили, что тормозит реконструкцию перекрестка Невского-Дадаева

На перекрестке улиц Невского и Дадаева появилось строительное ограждение, однако рабочие так и не приступили к реконструкции. На неудобство «Новому Калининграду» пожаловались жители улицы Дадаева. Во вторник, 28 апреля, пояснение по этому поводу дала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, которая извинилась за долгий подготовительный этап работ.

«Приношу извинения за то, что сейчас идёт небольшая задержка, — сообщила Дятлова. — Она связана с согласованием работ. Нам необходимо сделать там переустройство коммуникаций, и мы работаем с „Водоканалом“. Спасибо большое жителям за бдительность, потому что, собственно, такого рода вопросы показывают нам узкие места. Понятно, что сначала нужно было сделать всё согласование, потом сделать заграждение. В ближайшее время закончим согласование и приступим».

В начале февраля этого года Елена Дятлова объяснила, что подрядчик в течение долгого времени не мог приступить к работам на указанном участке из-за многократного срыва торгов, а потом из-за морозов.