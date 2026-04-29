В мэрии объяснили, что тормозит реконструкцию перекрестка Невского-Дадаева

На перекрестке улиц Невского и Дадаева появилось строительное ограждение, однако рабочие так и не приступили к реконструкции. На неудобство «Новому Калининграду» пожаловались жители улицы Дадаева. Во вторник, 28 апреля, пояснение по этому поводу дала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, которая извинилась за долгий подготовительный этап работ.
«Приношу извинения за то, что сейчас идёт небольшая задержка, — сообщила Дятлова. — Она связана с согласованием работ. Нам необходимо сделать там переустройство коммуникаций, и мы работаем с „Водоканалом“. Спасибо большое жителям за бдительность, потому что, собственно, такого рода вопросы показывают нам узкие места. Понятно, что сначала нужно было сделать всё согласование, потом сделать заграждение. В ближайшее время закончим согласование и приступим».
В начале февраля этого года Елена Дятлова объяснила, что подрядчик в течение долгого времени не мог приступить к работам на указанном участке из-за многократного срыва торгов, а потом из-за морозов.Ранее горвласти сообщали, что подрядчик определился еще в ноябре 2025 года. Найти его удалось лишь с четвёртой попытки. Торги проводили в июне, августе, сентябре и ноябре 2025 года. В итоге контракт заключили с калининградской компанией «Инпэкс» по максимальной стоимости 15 241 173 рубля. На реконструкцию отвели 220 дней (до 3 июля 2026 года). Там необходимо организовать дополнительную поворотную полосу с Невского по направлению в центр, перенести переход ближе к дому № 48, а также организовать заезды на паркинг в другом месте, чтобы ликвидировать пересечения пешеходных связей с транспортным потоком.