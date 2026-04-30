Россельхознадзор и ФСБ изъяли у ИП в Балтийске более тонны рыбной продукции

В Балтийске сотрудники Россельхознадзора совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Калининградской области пресекли незаконный оборот рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, в городе прошли совместные мероприятия по выявлению подпольного производства. Проверки провели по двум адресам: в гараже, где, утверждается в сообщении, осуществлялись хранение и переработка рыбы, а также в магазине «Капитан», где продукцию реализовывали.

Как отмечает Россельхознадзор, для изготовления использовалось сырьё неизвестного происхождения без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий». У готовой продукции также отсутствовали необходимые документы, а сама она не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу. Кроме того, производство и хранение велись в антисанитарных условиях.


В результате у индивидуального предпринимателя Виталия Гладнева изъяли 1170 килограммов рыбы и рыбной продукции общей стоимостью около одного миллиона рублей. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица.

«Новому Калининграду» получить комментарий у ИП не удалось — по телефонам, указанным в открытых источниках, на звонки не ответили.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter