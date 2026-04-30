Студенты-реставраторы выполнили очистку скульптуры «Мать и дитя»

Магистранты направления «Реставрация» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им.Канта выполнили очистку скульптуры «Мать и дитя» Станислава Кауэра 1919 года. Об этом сообщают в группе Высшей школы «ВКонтакте».

За три дня студенты очистили скульптуры во дворике корпуса на ул. Университетской от мха и накопившейся грязи. Работы прошли в апреле в рамках секции по реставрации объектов культурного наследия.

Среди объектов — композиция «Мать и дитя», выполненная из ракушечника скульптором Станиславом Кауэром. Скульптура принадлежит Музею искусств, но остаётся на территории университета. Очистили также вазоны и фрагменты с изображениями рыб из песчаника, ранее входившие в оформление балюстрады водосброса Вальграбен у Восточной ярмарки. Их автором является Герман Тиле. Часть скульптур пока остаётся без точно установленного авторства.

По словам директора Высшей школы Анны Сивковой, в работе в основном применялась ручная очистка с использованием щёток и щелочных растворов. Для более деликатных участков магистранты использовали технологию лазерной очистки.

Работы проходили под руководством профессора Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий, заведующего лабораторией Санкт-Петербургского института истории РАН Вадима Парфенова при участии председателя калининградского отделения Союза реставраторов России Олега Турка.

Для дальнейшего сохранения скульптур, отмечается в сообщении, требуется консервация — в том числе биоцидная обработка. В университете не исключают, что в дальнейшем студенты смогут заняться и восстановлением утраченных элементов.

Ранее Калининградский областной музей изобразительных искусств искал подрядчика для выполнения проектных работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на перемещение в интерьерное хранение и проведение реставрационных работ по сохранению скульптуры «Мать и дитя».

В январе 2018 года БФУ им. Канта пообещал передать скульптуру Кауэра в Калининградский музей изобразительных искусств с условием, что музей изготовит для университета копию. При этом, как заявил глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов в 2021 году, решение о перемещении скульптуры из внутреннего дворика БФУ им. Канта на ул. Университетской необходимо решать через Минкульт РФ, и на это должны быть серьёзные основания. Если не удастся доказать, что основания для перемещения серьёзные, сделать это не удастся. Маслов также отметил, что не разделяет опасений из-за того, что «Мать и дитя» находится под открытым небом, потому что произведение Кауэра изначально было установлено на берегу Верхнего озера.

В июле 2025 года музей изобразительных искусств сообщал, что пока не готов заняться реставрацией скульптур Кауэра «Мать и дитя» и Штайнера «Орангутан» из-за отсутствия финансирования. «Обе скульптуры переданы нам на условиях проведения реставрационных работ и создания точных копий, которые должны будут занять место переехавших в Музей оригиналов. Это сложный и дорогостоящий процесс. Сейчас мы на этапе включения министерством по культуре и туризму Калининградской области нашей заявки на финансирование на 2026 год», — сообщили в Музее. Там также добавили, что «безусловно, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее представить скульптуры в постоянной экспозиции „Калининград — Кёнигсберг: мост над временем“».

Станислав Кауэр в 1905-1907 годах трудился в Берлине, затем — в Кёнигсберге, где и скончался в 1943-м году. За годы работы Кауэр создал в Кёнигсберге более 90 произведений. До наших дней сохранились некоторые из них: например, памятник Шиллеру, фонтан «Путти», скульптура «Мать и дитя», рельеф «Геркулес».