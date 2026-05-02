В центре Калининграда ограничивают движение самокатов на майские праздники

В центре Калининграда на весь период майских праздников вводятся ограничения на передвижение по улицам. Они начнут действовать в 14:00 2 мая и продлятся до 15:00 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«С 14:00 2 мая до 15:00 9 мая на многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — пояснили в мэрии.

На время проведения репетиций Парада Победы и самого Парада также будут запрещены передвижение, остановка и стоянка для всех СИМ. Запрет будет действовать:

2 мая — с 19:00 до 24:00;

5 мая — с 19:00 до 24:00;

7 мая — c 09:00 до 13:00;

8 мая — c 09:00 до 13:00;

9 мая — с 07:00 до 23:00.

«Операторы средств индивидуальной мобильности обязаны обеспечить освобождение территории проведения праздничных мероприятий от СИМ за 12 часов до закрытия движения», — добавили горвласти.