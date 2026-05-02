В Калининграде врачи спасли жизнь 2-летнему мальчику с редким врожденным пороком сердца

В Калининграде врачи спасли жизнь 2-летнему мальчику с редким врожденным пороком сердца
Фото: пресс-служба минздрава
Все новости по теме: Медицина

Детские кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий спасли жизнь двухлетнему калининградцу с редким врожденным пороком сердца. Об этом сообщила пресс-служба областного минздрава.

Мальчик — третий ребенок в семье. По словам мамы, во время беременности и в первый год жизни никакой тревожной симптоматики не наблюдалось, но при очередном плановом обследовании врачи заподозрили проблемы с сердцем. Они направили ребенка в детскую областную больницу, а затем — в кардиоцентр. Углубленная диагностика показала, что у малыша аневризма левого желудочка сердца. Как пояснила пресс-служба, ситуация «крайне опасная, требующая немедленного вмешательства».

«Аневризма левого желудочка — это выпячивание стенки сердца, которое может привести к серьезным осложнениям и, как следствие, к инсульту или сердечной недостаточности, — рассказал профессор, заведующий детским кардиохирургическим отделением центра кардиоцентра Евгений Кривощеков. — Чаще всего она возникает у взрослых больных после перенесенного инфаркта. У детей же это крайне редкая патология, за мою многолетнюю практику это всего третий раз. К тому же сама аневризма оказалась гигантской, размером около 4 сантиметров в диаметре, то есть практически равная по объему левому желудочку сердца».

Над жизнью маленького пациента нависла угроза. Несмотря на высочайшие риски оперативного вмешательства специалисты кардиоцентра, взвесив все «за» и «против», все же решились на него. «Иначе мы не могли. Только операция давала шанс на спасение жизни малыша и нормальную работу сердца в будущем», — подчеркнул профессор.

По словам хирургов, работа с маленьким сердечком требует максимальной точности — отклонение даже на доли миллиметра может привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, понять структуру гигантского образования и выбрать хирургическую тактику можно было только во время самого вмешательства.

«Мы готовились к разным вариантам развития событий, поэтому ключевое решение о тактике операции смогли принять в ее процессе быстро и слаженно, — отметил Кривощеков. — Применили технологию, которая используется во взрослой кардиохирургии, так называемую процедуру Дора. Она позволяет устранить патологическое выпячивание, не сократив объем и насосную функцию левого желудочка сердца».

Детская операционная бригада Центра сработала «мастерски», само вмешательство прошло успешно, а восстановительный период — быстро и эффективно, сообщили в минздраве. Мальчика выписали домой накануне его второго дня рождения.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter