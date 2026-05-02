В Калининграде врачи спасли жизнь 2-летнему мальчику с редким врожденным пороком сердца

Детские кардиохирурги федерального Центра высоких медицинских технологий спасли жизнь двухлетнему калининградцу с редким врожденным пороком сердца. Об этом сообщила пресс-служба областного минздрава.

Мальчик — третий ребенок в семье. По словам мамы, во время беременности и в первый год жизни никакой тревожной симптоматики не наблюдалось, но при очередном плановом обследовании врачи заподозрили проблемы с сердцем. Они направили ребенка в детскую областную больницу, а затем — в кардиоцентр. Углубленная диагностика показала, что у малыша аневризма левого желудочка сердца. Как пояснила пресс-служба, ситуация «крайне опасная, требующая немедленного вмешательства».

«Аневризма левого желудочка — это выпячивание стенки сердца, которое может привести к серьезным осложнениям и, как следствие, к инсульту или сердечной недостаточности, — рассказал профессор, заведующий детским кардиохирургическим отделением центра кардиоцентра Евгений Кривощеков. — Чаще всего она возникает у взрослых больных после перенесенного инфаркта. У детей же это крайне редкая патология, за мою многолетнюю практику это всего третий раз. К тому же сама аневризма оказалась гигантской, размером около 4 сантиметров в диаметре, то есть практически равная по объему левому желудочку сердца».

Над жизнью маленького пациента нависла угроза. Несмотря на высочайшие риски оперативного вмешательства специалисты кардиоцентра, взвесив все «за» и «против», все же решились на него. «Иначе мы не могли. Только операция давала шанс на спасение жизни малыша и нормальную работу сердца в будущем», — подчеркнул профессор.

По словам хирургов, работа с маленьким сердечком требует максимальной точности — отклонение даже на доли миллиметра может привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, понять структуру гигантского образования и выбрать хирургическую тактику можно было только во время самого вмешательства.

«Мы готовились к разным вариантам развития событий, поэтому ключевое решение о тактике операции смогли принять в ее процессе быстро и слаженно, — отметил Кривощеков. — Применили технологию, которая используется во взрослой кардиохирургии, так называемую процедуру Дора. Она позволяет устранить патологическое выпячивание, не сократив объем и насосную функцию левого желудочка сердца».

Детская операционная бригада Центра сработала «мастерски», само вмешательство прошло успешно, а восстановительный период — быстро и эффективно, сообщили в минздраве. Мальчика выписали домой накануне его второго дня рождения.